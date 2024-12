Η ώρα για την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, το ECOMMBX All Star Game έφτασε, καθώς σήμερα στις 16:00 στο Στάδιο «Ελευθερία» οι κορυφαίοι του αθλήματος είναι έτοιμοι για μαγικές στιγμές.

Το φετινό ECOMMBX All Star Game έφτασε! Σήμερα, στις 16:00 στο Στάδιο Ελευθερία στην Λευκωσία, οι κορυφαίοι του μπασκετικού κλάδου θα δώσουν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή, έτοιμοι να προσφέρουν όμορφες στιγμές και συγκινήσεις σε όσους παρακολουθήσουν το event.

Την παρουσίαση ανέλαβαν οι Μιχάλης Σοφοκλέους και Λούης Πατσαλίδης, οι οποίοι μάλιστα θα ηγούνται και των δύο ομάδων που έχουν σχηματιστεί μέσω draft κι έπειτα και από τις ψήφους του κοινού.

Η ΚΟΚ έχει διευθετήσει όπως δοθούν 600 μπάλες καλαθοσφαίρισης σε μικρούς φίλους του αθλήματος, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχουν κι άλλες εκπλήξεις που θα ενθουσιάσουν τους παρευρισκόμενους. Το ψυχαγωγικό κομμάτι θα επωμιστούν επίσης το μουσικό συγκρότημα ΟN TOUR και η ομάδα από τις «Μαζορετές Σώματος Κυπρίων Οδηγών».

«Team Louis» και «Team Sofokleous»

Στο αγωνιστικό κομμάτι με τη «Team Louis» θα αγωνιστούν οι Ανδρέας Σιζόπουλος (Πετρολίνα ΑΕΚ), Φίλιππος Τίγκας (Κεραυνός), Κωνσταντίνος Σιμιτζής (Πετρολίνα ΑΕΚ), Μπράισον Γκρέσαμ (Πετρολίνα ΑΕΚ), Ιωάννα Κυπριανού (ΕθΑ), Τζόσουα Χάγκινς (Κεραυνός), Κέντγουαν Σμιθ (Ανόρθωση), Τζόναθαν Σισέ (Απόλλωνας), Πέτρος Παπαμιχαήλ (ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα), Στυλιάνα Τσενακλίεβα (Sigma Bakeries Αναγέννηση Γερμασόγειας), Ιωάννης Πασιαλής (Κεραυνός), Πάρης Μαραγκός (Ανόρθωση), Μπράντον Ντέιβιτς (ΕΝΠ), Μάντισον Τόρεσιν (Sigma Bakeries Αναγέννηση Γερμασόγειας), Μαράια Μίλερ (ΑΠΟΠ Riganato) και Τζέιβιον Ράκερ (Αχιλλέας Καϊμακλίου).

Την «Team Sofokleous» αποτελούν οι Νίκος Στυλιανού (Κεραυνός), Σάιμον Μιχαήλ (Κεραυνός), Γιάννης Γιανναράς (Πετρολίνα ΑΕΚ), Τζέσε Χαντ (Πετρολίνα ΑΕΚ), Σοφία Στυλιανίδη (Sole Mare By The Sea ΑΕΛ), Αμίρ Μπελ (Πετρολίνα ΑΕΚ), Τράβις Τέιλορ (Κεραυνός), Τιρν Φλάουερς (Sole Mare By The Sea ΑΕΛ), Τζάρβις Γκάρετ (Ανόρθωση), Μάριος Γεωργίου (Payabl. ΕΚΑ ΑΕΛ BC), Ανδρέας Χειμώνας (Ανόρθωση), Γκραντ Σίνγκλετον (ΑΠΟΕΛ Περεστρόικα), Βατάγκο Ντόνζο (ΕΘΑ), Παναγιώτα Θεμιστοκλέους (ΑΠΟΠ Riganato), Καρίνα (Νίνα) Ρίκαρντς (Sole Mare By The Sea ΑΕΛ) και Πάρις Μιούλινς (ΕΘΑ).

Όπως προέκυψε από την ψηφοφορία του κόσμου, προπονητές της «Team Sofokleous» θα είναι ο Ομοσπονδιακός προπονητής και τεχνικός της Πετρολίνα ΑΕΚ, Χριστόφορος Λειβαδιώτης και ο κόουτς της Ανόρθωσης, Τόνις Κωνσταντινίδης, ενώ την «Team Louis» θα καθοδηγήσουν ο προπονητής του Κεραυνού, Μιχάλης Κακιούζης, και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, Παναγιώτης Γιανναράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρξει επίσης διαγωνισμός τριπόντων.

