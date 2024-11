Η Καρμιώτισσα προέβη σε χιουμοριστική ανάρτηση, με αφορμή τα πολλά μαρκαρίσματα που έχει δεχθεί από την αρχή της σεζόν, ο ποδοσφαιριστής της, Χοσέ Άνχελ Πόθο.

Μπορεί η Καρμιώτισσα, να ηττήθηκε χθες από την ΑΕΚ Λάρνακας, ωστόσο, οι ιθύνοντες της ομάδας δεν χάνουν το χιούμορ τους.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα των Πάνω Πολεμιδίων, σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο τα πολλά μαρκαρίσματα που έχει δεχθεί ο ποδοσφαιριστής της, Χοσέ Άνχελ Πόθο.

Συγκεκριμένα, έγραψε «Η φανέλα με το νούμερο 1️⃣4️⃣ του ξεχωριστού ποδοσφαιριστή, Jose Angel Pozo, την φετινή χρόνια, φαίνεται να είναι από όλους τους αντίπαλους περιζήτητη 😂 If you know you know»

Δείτε την ανάρτηση: