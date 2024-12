Ντέρμπι ευκαιρίας για την Ομόνοια που δοκιμάζεται εκτός έδρας με την πρωτοπόρο Πάφο (19:00) για την 12 η αγωνιστική του πρωταθλήματος της 1ης κατηγορίας.

Η μάχη για τον τίτλο καλά κρατεί και η Ομόνοια θέλει να μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από την κορυφή, με το ντέρμπι απέναντι στην Πάφο να αποτελεί την ιδανική ευκαιρία να μικρύνει η απόσταση.

Οι «πράσινοι» της Λευκωσίας μετά το 3-1 επί του Απόλλωνα Λεμεσού ανέβηκαν στους 22 βαθμούς και μετά την δοκιμασία με τη Λέγκια για το Conference League έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας βρίσκεται στο -9 από την κορυφή όπου βρίσκεται από την αρχή του «μαραθωνίου» το σύνολο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο (31 βαθμοί) που είναι η μοναδική αήττητη ομάδα έπειτα από 11 στροφές στο πρωτάθλημα και μόλις μία ισοπαλία (10-1-0).



ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΕ 30€ FREE BET

Εφόσον η Ομόνοια θέλει να πλησιάσει την πρώτη θέση και να συνεχίσει το σερί νικών που άρχισε με το 3-5 επί της Ομόνοιας Αραδίππου και συνεχίστηκε με το «τρίποντο» επί του Απόλλωνα, καλείται να πάρει τη νίκη με την πρωτοπόρο και να σπάσει το αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη που άρχισε μετά το 0-2 της περσινής σεζόν στην αντίστοιχη αναμέτρηση. Στο 4.15 το «διπλό» με φόντο τον τίτλο για την Ομόνοια.

Οι τελευταίες αναμετρήσεις των Ομονοιατών συνοδεύονται από γκολ καθώς αισίως τέσσερα σερί παιχνίδια πρωταθλήματος της ομάδας του Νταμπράουσκας είχαν G/G και μάλιστα τα 3/4 με Over 3.5. To Over 2.5

στην αναμέτρηση με την Πάφο είναι σε απόδοση 1.82.



