Ανακοίνωση γεμάτη «πυρ» κατά της διοίκησης του Απόλλωνα Λεμεσού εξέδωσαν οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας. Η Θύρα 1 με μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζει πως «οι εχθροί του Απόλλωνα βρίσκονται εκ των έσω» και καλεί τον κόσμο της ομάδας να βοηθήσει στην «κάθαρσή» της.

Αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/12/2024

Έχοντας κάνει το παραμύθι επάγγελμα χρόνια τώρα προσπαθώντας να καλύψετε την ανικανότητα σας, αποδείξατε επανειλημμένα ότι όσο ανίκανοι είστε στο να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, άλλο τόσο είστε ανίκανοι και στο να το κρύβεστε.

Ας πούμε εμείς λοιπόν τα πράγματα με τ' όνομα τους, μια έννοια δυστυχώς άγνωστη για εσάς.

Δώσαμε υπεραρκετό τόπο στην οργή. Σας αφήσαμε να δουλέψετε, βάλαμε νερό στο κρασί μας και σας στηρίξαμε σε σημείο που κατηγορηθήκαμε ως συνένοχοι. Δίνοντας σας τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, αυτό τελείωσε την περασμένη Τετάρτη. Πλέον όμως κατηγορούμαστε για άλλα, κι όλα χάρη στους τηλεκατευθυνόμενους δημοσιογραφίσκους του ρόστερ σας. Τους γνωστούς-άγνωστους βαλτούς, με ειδικότητα στον αποπροσανατολισμό της μάζας και τη στρέβλωση της πραγματικότητας. Ο Απολλωνίστας όμως πλέον ξέρει και σε ποιους αναφερόμαστε και ποιος ο ρόλος τους.

Οι σταθεροί μάλιστα παπαγάλοι "τσίμπησαν" το παραμύθι και στρώθηκαν στη δουλειά να μας σταυρώσουν. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο.

Δυστυχώς όμως για εσάς, τις εξηγήσεις που αρνηθήκατε να δώσετε την Τετάρτη δεν τις ωφείλετε μόνο σ'αυτούς τους 20-30 "αλήτες".

Τις εξηγήσεις τις ωφείλετε σε χιλιάδες. Και δεν εννοούμε τη γνωστή ετήσια κασέτα των διασκέψεων τύπου, γιατί από δικαιολογίες και μισόλογα χορτάσαμε. Απαιτούμε λοιπόν εξηγήσεις, τόσο για την κοροϊδία και τον εμπαιγμό που υπομένουμε χρόνια σαν Απολλωνίστες, όσο και για τα αναρίθμητα εγκλήματα σας κατά του ιστορικότερου Σωματείου της Λεμεσού.

Από που ν' αρχίσουμε και που να τελειώσουμε; Από την ετσιθελική και καταστροφική στάση σας στο θέμα Βάκη; Μας τον μοστράρετε κιόλας φάτσα φόρα στα γήπεδα. Από την εγκληματική ανικανότητα σας στο να προστατέψετε την ομάδα; Πρόσφατα μάλιστα βγήκατε σαν κατίνες να μας δαχτυλοδείξετε με μπηχτές για τιμωρία που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε δικαστικό προηγούμενο. Μήπως για τις αποζημιώσεις και τα χρέη που εσείς δημιουργήσατε φέρνοντας στην ομάδα κάθε καρυδιάς καρύδι; Ή για τα δάνεια που κάνετε στο όνομα σας και τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων που τα εξοφλούν, καθιστώντας τον Απόλλωνα όμηρο των καπρίτσιων σας; Τα δημοσιογραφικά κολπάκια που διχάζουν τον κόσμο της ομάδας εφαρμόζοντας πρακτικές διαίρει και βασίλευε; Ή την εργοδότηση φίλων και γνωστών που ασελγούν σε βάρος της ομάδας μας; Τα ράμματα για τη γούνα σας πολλά - αν συνεχίσουμε όμως θα γράφουμε μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο.

Το μεγαλύτερο ατού σας; Το ψέμα, η ευθυνοφοβία και η λασπολογία. Σ' αυτά είστε ατσίδες. Ακόμα και οι πέτρες ξέρουν ότι στα δύσκολα "κρύφετε στην πετσιά σας". Παρ' όλα αυτά, μετά από τις βρώμες που βγάλατε σε βάρος μας ότι και καλά την πέσαμε σε γυναικόπαιδα, βγήκατε σε χρόνο ρεκόρ να μας θάψετε με μια γελοία ανακοίνωση την Πέμπτη ονοματίζοντας μας σαν τραμπούκους, μιλώντας για άνανδρες ενέργειες και για γεγονότα και συμπεριφορές που προσβάλλουν την ιστορία της ομάδας μας (εδώ γελάμε). Ένα πράμα θα σας πούμε γελοίοι - από 'ν αντρέπεται, ο κόσμος εν δικός του.

Όσο για σένα πιόνι Φανούριε και το τηλεκατευθυνόμενο άρθρο των "πρωτοκλασάτων" που κυκλοφόρησε με δική σου εντολή για διχασμό του κόσμου και με στόχο τον σύνδεσμο, περιμένουμε να μας πεις μέρα και ώρα για να μας τα πουν οι ίδιοι ενώπιον όλων. Τόσο για το αν θέλουν να φύγουν, όσο και για το αν πειράχτηκε έστω μια τρίχα ή εκδηλώθηκε οποιαδήποτε απειλή εις βάρος των παιδιών και των συζήγων τους. Τι να πούμε για την πάρτη σου. Παρόλο που όλοι ξέρουμε ποιου τις εντολές ακολουθείς, δεν είσαι άμοιρος ευθυνών και είσαι ανεπιθύμητος τόσο εσύ όσο και η κλίκκα σου.

Το ότι δεν είστε πουθενά το ξέρουν πλέον και οι πέτρες. Απόντες αγωνιστικά, απόντες στην κοπ, απόντες στα περσινά (και κάθε) γενέθλια του Σωματείου που υποτίθεται ότι υπηρετάτε. Ουδεμία παρουσία σε άλλα τμήματα, ουδεμία επαφή με τον κόσμο του Απόλλωνα.

"We Are One" και παπαριές λοιπόν αλλού. Άστε τα αυτά για το marketing που τόσο λατρεύετε κι ας πούμε ωμά το πρόβλημα στη μια και μοναδική γλώσσα που καταλαβαίνετε. Business.

Όταν η "επιχείρηση" δεν αποδίδει, συνήθως ωφείλεται σε 2 περιπτώσεις. Οι υπαλλήλοι δεν είναι "happy" και δεν αποδίδουν ή οι υπαλλήλοι δεν διαθέτουν την ποιότητα που απαιτούν οι περιστάσεις.

Και στις 2 περιπτώσεις, η ευθύνη βαραίνει "τους μάστρους" να γίνουν καλύτεροι οι ίδιοι ή να βρούν πιο ποιοτικούς, αποδοτικούς υπαλλήλους.

Αν όμως κύριοι η "επιχείρηση" αλλάζει υπαλλήλους εδώ και χρόνια χωρίς να βελτιώνεται.. τότε σας έχουμε νέα.

Μοναδικοί υπεύθυνοι και εγκληματικά ένοχοι για την μακροχρόνια αδιόρθωτη κατρακύλα μας είστε εσείς. Κανένας προπονητής, κανένας ποδοσφαιριστής - ωστόσο, πάντα την πληρώνουν αυτοί ενώ εσείς την βγάζετε καθαρή. Στην τελική, εσείς οι ίδιοι τους προσλαμβάνετε. Ξανά και ξανά και ξανά.

Αδέρφια Απολλωνίστες, πιστοί, αιώνιοι στρατιώτες του Γαλανόλευκου Θεού. Τώρα την αντεπίθεση την ορίζουμε εμείς. Κανένας υπάλληλος, κανένας καρεκλοκένταυρος.

Οι μάσκες έπεσαν και πλέον όλοι ξέρουμε ότι οι εχθροί βρίσκονται εκ των έσω, σπείροντας τη διχόνοια μεταξύ μας ενώ ανενόχλητοι ασελγούν εις βάρος της τεράστιας ιδέας μας. Δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίζει, αλλά πολλά που μας ενώνουν. Τώρα θα μιλήσει ο κόσμος - όλοι εμείς. Τώρα είναι η ώρα μας κι αυτός ο αγώνας ανήκει σε όλους μας.

Είναι ευθύνη και χρέος όλων μας, όχι μόνο να μην είμαστε συνένοχοι σ' αυτό το έκτρωμα, αλλά να είμαστε εμείς η ατσάλινη δύναμη που θα γιατρέψει τον Απόλλωνα ΜΑΣ απ' αυτό το καρκίνωμα. Το χρωστάμε στην ιστορία και στους παππούδες μας.

Οι αγώνες λοιπόν δεν κερδίζονται στο διαδίκτυο και τα ηχηρά μηνύματα δεν στέλνονται με σχόλια και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Καλούμε όλους λοιπόν ανοιχτά, να σταθούν στο πλευρό του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. με πράξεις, αναμένοντας και στηρίζοντας με σθένος τα επόμενα βήματα που θα ανακοινωθούν.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι κάθε βήμα μας θα έχει γνώμονα το καλό του Απόλλωνα και μόνο, με ένα και μοναδικό απώτερο σκοπό. Την κάθαρση και την ευημέρια του Σωματείου μας. Όλοι μαζί σαν μια γροθιά, τίποτα δε μας σταματά!

ΥΓ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΥΓ.1 Ο ΘΡΥΛΟΣ ΕΧΕΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΥΓ.2 ΣΑΝ ΑΣΠ1ΔΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΟΠΛΟ ΘΡΥΛΕ ΤΟ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΟΡΚΟ