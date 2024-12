Σπουδαία διάκριση για τον άσο του Άρη Λεμεσού που τοποθετείται από το CIES στην 15η θέση των κορυφαίων της θέσης του, για τις ηλικίες κάτω των 21 ετών παγκοσμίως.

«Κυπριακή» παρουσία στο Top 20 των κορυφαίων χαφ κάτω των 21 ετών, με τον Άλεξ Σαρφό να βρίσκεται στην 15η θέση των αμυντικών μέσων του κόσμου!

Ο νεαρός άσος του Άρη Λεμεσού είναι στις πιο ψηλές θέσεις του CIES (σε συνεργασία με το Wyscout), σε μια λίστα που περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Γκαρνάτσο και ο Ζαίρ Εμερί.

Top U2⃣1⃣ holding midfielders 🌏 as per @CIES_Football Index powered by @Wyscout 📈

🥇 #WarrenZaireEmery 🇫🇷 86.4 out of 💯

🥈 #RicoLewis 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 85.9

🥉 #CarlosBaleba 🇨🇲 85.8

Top 2⃣0⃣ for 20 categories in this scouting report 👉 https://t.co/Q4qSZZp17A pic.twitter.com/kPTLUtKurI