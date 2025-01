Και επίσημα ο Πιέρος Σωτηρίου επιστρέφει στον ΑΠΟΕΛ, μετά από ανακοίνωση των «γαλαζοκιτρίνων» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όπως είχαμε αναφέρει, ΑΠΟΕΛ και Πιέρος ήταν ένα βήμα πριν την συμφωνία για την επιστροφή του Κύπριου φορ στον «Αρχάγγελο».

Με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την επιστροφή του Πιέρου Σωτηρίου στην ομάδα που μεγαλούργησε σε Κύπρο και Ευρώπη!

Ο διεθνής Κύπριος επιθετικός θα είναι στον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2028!

Η ανάρτηση:

Started from Cyprus, travelled all over the world from Denmark, to Kazakhstan, to Bulgaria and Japan. And now it’s time again. Pieros Sotiriou until 2028. Καλωσόρισες στο σπίτι σου/Welcome back #Pieros #APOELFC #monoAPOEL pic.twitter.com/qiR8Fracy9