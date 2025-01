Η άφιξη του Μίσλαβ Όρσιτς στην Κύπρο για λογαριασμό της πρωτοπόρου Πάφου, ξυπνά μνήμες που ο Κροάτης έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλά.

Πίσω στο μακρινό 2021 και συγκεκριμένα στις 18 Μαρτίου, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ υποδεχόταν στην Κροατία την Τότεναμ για την φάση των «16» του UEFA Europa League. Ο πρώτος αγώνας στο Λονδίνο έληξε με 2-0 υπέρ της Αγγλικής ομάδας, χάρη στα δλυο γκολ του Χάρι Κέιν, και όλα έδειχναν πως η πρόκριση για τα προημιτελικά θα πήγαινε στην Τότεναμ.

Βέβαια, ο Μίσλαβ Όρσιτς και οι συμπαίκτες του είχαν άλλη άποψη. Στο άδειο τότε στάδιο «Μαξιμίρ» λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Όρσιτς σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ στο 62'. Ο Κροάτης έσπασε υπέροχα την μπάλα με το λεγόμενο «Ρονάλντο τσοπ» και με ένα άπιαστο πλασέ εκτός περιοχής από τα αριστερά έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Γιορίς για να μειώσει σε συνολικό σκορ 2-1 υπέρ των Άγγλων και να δώσει ελπίδες στην ομάδα του Ζάγκρεμπ.

His first of three goals against Tottenham



