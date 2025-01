Η ανεβασμένη Ανόρθωση υποδέχεται την ΑΕΚ Λάρνακας (19:00) για να συνεχίσει το σερί της στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η Ανόρθωση έχει πάρει τα πάνω της και σκοπεύει να συνεχίσει να ανεβαίνει βαθμολογικά.

Η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζι μετά την Ομόνοια (0-2) και τον Εθνικό Άχνας (2-1) πανηγύρισε και απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα (0-4) καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σε εύρος φετινή νίκη στον «μαραθώνιο» του πρωταθλήματος.

Από το πρώτο ημίχρονο οι «μπλε» της Αμμοχώστου επέβαλλαν το νόμο τους, με τα γκολ από Λόπες (4’), Μουκαμπί (22’) και Παρούτη (30’), με τον Λόπες να σκοράρει εκ νέου στο 61’ για να βάλει το κερασάκι στην

τούρτα.

Πλέον με αυτό το 3/3 η Ανόρθωση ανέβηκε στους 30 βαθμούς και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 6η θέση που οδηγεί στα Playoffs.



Η αναμέτρηση που ακολουθεί είναι πρόκληση για νέο βαθμολογικό άλμα απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία από την πλευρά της θέλει να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ προέρχεται επίσης από μίνι σερί νικών, επί της Νέας Σαλαμίνας (2-0) και του ΑΠΟΕΛ (2-1), με τα δύο «τρίποντα» να την ανεβάζουν στους 40 βαθμούς.

Η Ανόρθωση θέλει επιτέλους να σπάσει την κακή παράδοση με την ΑΕΚ καθώς δεν την έχει νικήσει εδώ και 14 παιχνίδια και στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί 1-0. Ωστόσο τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, με την φορμαρισμένη ομάδα του Καμορανέζι να θέλει όσο τίποτα άλλο τη νίκη που προσφέρεται σε απόδοση 4.70.

Τα δύο τελευταία ματς της Ανόρθωσης έχουν συνδυαστεί με Over 2.5 γκολ και αντίστοιχα 3/4 τελευταία της ομάδας της Λάρνακας, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν σταθερά. To Over 2.5 είναι σε απόδοση 1.91.

