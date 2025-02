Όπως αναφέρει ο Εκρέμ Κόνουρ, σύλλογοι από Ιταλία και Σουηδία φαίνεται να ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Λοΐζου Λοΐζου, ο οποίος πέρυσι τέτοια περίοδο είχε δοθεί δανεικός στη Χέρενφεν, και πάλι έπειτα από tweet του Τούρκου!

Ο Εκρέμ Κόνουρ χτυπά ξανά! Ένα χρόνο μετά την επιβεβαίωσή του για τον δανεισμό του Λοΐζου Λοΐζου στη Χέρενφεν, ο Τούρκος ρεπόρτερ επικαλείται «σειρήνες» από Ιταλία και Σουηδία για τον Κύπριο άσο.

Ο 21 ετών εξτρέμ πραγματοποιεί ουσιαστική σεζόν με τη φανέλα της Ομόνοιας, έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ σε 22 συμμετοχές με «τρίφυλλι» και γενικότερα πολύ καλή παρουσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεταγραφικό παζάρι στη Σουηδία ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 25η Μαρτίου, ενώ στην Ιταλία η προθεσμία εξέπνευσε την περασμένη Δευτέρα (3/2).

