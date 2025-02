Η ιστορική πρόκριση της Πάφου επί της Ομόνοιας, στον Κυπριακό εμφύλιο που προέκυψε στην ενδιάμεση φάση του Europa Conference League, δίνει συνέχεια στο ευρωπαϊκό ταξίδι της, που ξεκίνησε το μακρινό πλέον, περσινό καλοκαίρι και θα συνεχίσει μέχρι και την άνοιξη.

Από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, με αντίπαλο την Έλφσμποργκ, μέχρι και την φάση των «16» του Europa Conference League, όπου αναμένει αντίπαλο ανάμεσα στις Τζουντγκάρντεν και Λουγκάνο, η Πάφος συνεχίζει το ταξίδι της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η πρώτη παρουσία στην Ευρώπη, ήταν από μόνη της ένα ιστορικό γεγονός, ενώ μετά από 16 αναμετρήσεις, τέσσερις προκριματικούς γύρους και τρεις προκρίσεις, η Ιστορία και το Παραμύθι...συνεχίζουν να γράφονται.

Το οδοιπορικό ξεκίνησε την 11η Ιουλίου, στα μέσα του καλοκαιριού, την ώρα που άλλες ομάδες καλά καλά δεν έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους και θα συνεχιστεί -τουλάχιστον- μέχρι την 13η Μαρτίου, όπου διεξάγεται ο επαναληπτικός της επόμενης φάσης. Από το καλοκαίρι, στις μάχες του χειμώνα και η Πάφος, «κλείνει ραντεβού με την άνοιξη».

Χρόνος για ξεκούραση αν μη τι άλλο δεν υπάρχει. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν για το σύνολο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο δε το επιτρέπουν. Ακολουθούν απανωτά ντέρμπι για το πρωτάθλημα, μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, ενώ η Ευρώπη κάνει «διάλειμμα, μόλις για μια εβδομάδα, με συνέπεια οι ρυθμοί να μην πέφτουν καθόλου.

Και πως να πέσουν εξάλλου; Οι Γαλάζιοι δεν έχουν μάθει σε «χαλαρότητες» φέτος, καθώς σε όλες τις διοργανώσεις (Europa League, Conference League, πρωτάθλημα, Κύπελλο, Super Cup), έχουν αγωνιστεί ήδη σε 42 παιχνίδια σύνολο, με την συνέχεια να προμηνύεται εξίσου δύσκολη. Όπως το προτιμά βέβαια η Πάφος και όπως διαπρέπει μέχρι ώρας και συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία, στα γήπεδα της Ευρώπης.

