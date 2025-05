Η Πάφος ολοκλήρωσε το παραμύθι μετά το επιβλητικό 4-0 επί του Άρη Λεμεσού και κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα στην Κύπρο!

Πάφος, η νέα πρωταθλήτρια στην Κύπρο! Η ομάδα του Χουάν Καρθέδο κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς μετά και την επιβλητική νίκη με 4-0 επί του Άρη Λεμεσού κατέκτησε για πρώτη φορά στα χρονικά το πρωτάθλημα εν μέσω αποθέωσης.

Το πάρτι άρχισε από νωρίς, καθώς μόλις στο 9΄ο Κορέια άνοιξε το σκορ με πλασέ, ενώ στο 37΄ο Ντραγκομίρ έγραψε το 2-0. Στο 51΄ήταν η σειρά του Ζαΐρο να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Όρσιτς στο 82΄για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Χάρη σε αυτή τη νίκη η Πάφος σφράγισε και μαθηματικά τον τίτλο απέναντι στον Άρη Λεμεσού, ο οποίος πέταξε και την τελευταία του ελπίδα για... ανατροπή στο τελευταίο σπριντ του πρωταθλήματος.

IT’S OVER! PAFOS ARE CHAMPIONS FOR THE FIRST TIME IN THEIR HISTORY! https://t.co/QApjkZN5G3 pic.twitter.com/PjUgsX9wVA

@Carcedo14 has done an incredible job since taking charge in July 2023.



In 2 seasons, Pafos won the Cyprus cup for the first time, reached the last 16 of the Conference League and are now the champions of Cyprus.



Incredible stuff! https://t.co/fqw3lJK9pn pic.twitter.com/toItkSO4nf